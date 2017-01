Cording und Warburg-HIH legen Benelux-Fonds auf

Die Cording Real Estate Group legt gemeinsam mit Warburg-HIH Invest Real Estate den „Benelux Commercial Real Estate Fund” für Helaba Invest und die SV SparkassenVersicherung auf. Der offene Immobilien-Spezialfonds investiert in Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Das Bruttozielvolumen des Fonds beträgt 300 Millionen Euro, davon rund 200 Millionen Euro Eigenkapital. Der geplante Investitionszeitraum beträgt zwei Jahre. Erste Ankaufstransaktionen für den Fonds sollen sich bereits in Vorbereitung befinden.

Im Fokus des „Benelux Commercial Real Estate Fund“ stehen Objekte mit diversifizierten Cashflows an A-Standorten und in wirtschaftlich starken Städten. Die einzelnen Objekte sollen dabei ein Investitionsvolumen von 10 bis 40 Millionen Euro haben. Cording wird nach Erwerb das Asset Management inklusive des Leasing Managements der Fonds-Immobilien übernehmen. Die angestrebte NettoAusschüttungsrendite für die Fondsanleger liegt bei 4 Prozent p.a. Die vorgesehene Fondslaufzeit beträgt zehn Jahre.



Bereits im Frühjahr 2016 hatten Warbung und Cording ihre Kooperation auf den Immobilienmärkten der Benelux-Staaten angekündigt. Ziel sei eine permanente Präsenz in den betroffenen Immobilienmärkten, zum einen, um Marktopportunitäten schneller zu erkennen, zum anderen, um das Management der eigenen lokalen Immobilien sicherzustellen, hieß es damals [Warburg-HIH expandiert in den Niederlanden, Frankreich und Spanien]. „Wir sind bereits seit vielen Jahren auf dem niederländischen Markt aktiv und auch im belgischen Markt investiert. Mit dem gemeinsamen Fonds mit Cording verstärken wir unser Engagement in den Benelux-Staaten“, erklärte jetzt Andreas Schütz, Senior Fund Manager der Warburg-HIH Invest Real Estate.