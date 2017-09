Cording und Warburg-HIH Invest erwerben zwei Bürogebäude in Utrecht

Molenburg (1 / 2)

Die Cording Real Estate Group und das paneuropäische Investmenthaus Warburg-HIH Invest Real Estate haben für ihren „Benelux Commercial Real Estate Fund“ (BCREF) zwei Büroobjekte in Utrecht erworben. Cording übernimmt das Asset-Management der beiden Immobilien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei den Liegenschaften handelt es sich um das „Molenburg“ an der Nieuwekade sowie um ein Bürogebäude an der Fentener van Vlissingenkade (FVV), die beide von einer attraktiven Lage im Central Business District von Utrecht profitieren. Die gesamten rund 5.200 m² Mietfläche des 1989 erbauten „Molenburg“ sind langfristig an die Kunsthochschule der Stadt vermietet, wobei bei Bedarf eine Multi-Tenant-Vermietung der auf fünf Stockwerke verteilten Büroflächen problemlos möglich wäre. In den beiden Untergeschossen stehen insgesamt 86 PKW-Stellplätze zur Verfügung.



Die Immobilie mit rund 3.800 m² Bürofläche an der FVV ist vollständig vermietet an den niederländischen Rat für Kindeswohl „Raad voor de Kinderbescherming“, eine landesweit tätige staatliche Organisation. Das fünfgeschossige Gebäude stammt aus dem Jahr 1999 und erlaubt ebenfalls eine Multi-Tenant-Vermietung. Auf der angeschlossenen Parkfläche befinden sich 44 Stellplätze für PKW.



„Im Rahmen einer Off-Market-Transaktion hatten wir exklusiven Zugriff auf die beiden sehr attraktiven Objekte in Utrecht. Diese Akquisition zeigt erneut, dass wir durch unsere Expertise vor Ort auch in einem wettbewerbs-intensiven Markt interessante Anlageobjekte identifizieren und kaufen können. Die zentrale Lage und die gute Bonität der Mieter der Objekte führen zu einem äußerst positiven Risiko-Rendite-Profil,“ erklärt René de Heus, Director of Investments Benelux bei Cording.



„Mit den beiden Objekten in Utrecht ist der ‚Benelux Commercial Real Estate Fund‘ nun an einem weiteren sich sehr positiv entwickelnden Standort vertreten. Allgemein ist aus unserer Sicht der Renditespread zwischen Amsterdam und den regionalen niederländischen Märkten für Objekte vergleichbarer Qualität aktuell zu groß, weswegen wir eine Verteuerung in Städten wie Utrecht erwarten. Eine solche Ausweichbewegung weg von der jeweiligen Hauptstadt, ausgelöst durch ein sehr hohes Preisniveau, haben wir bereits in mehreren Ländern beobachten können. Neben der Standortentwicklung war vor allem die zentrale Lage der Objekte im CBD von Utrecht entscheidend,“ ergänzt Andreas Schütz, Senior Fund Manager der Warburg-HIH Invest.



Utrecht ist mit einer Bevölkerung von rund 340.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Niederlande und wird geprägt durch eine attraktive Altstadt sowie durch die größte Universität des Landes. Aufgrund seiner zentralen Lage ist die Stadt ein bevorzugter Standort für landesweit tätige Unternehmen und Organisationen. Aus dem gleichen Grund gilt der Hauptbahnhof von Utrecht als der wichtigste Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs in den Niederlanden. Der Flughafen Schiphol ist nur etwa 30 Minuten Pkw-Fahrzeit entfernt.



Der offene Spezial-AIF „Benelux Commercial Real Estate Fund“ wurde im Dezember 2016 von Cording und Warburg-HIH Invest gemeinsam als Individualmandat für die Helaba Invest und einen weiteren institutionellen Investor aufgelegt. Der Fonds investiert in Büro- und Einzelhandels-immobilien in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Im Fokus stehen Objekte mit diversifizierten Cashflows an guten Standorten in wirtschaftlich starken Städten. Das Bruttozielvolumen des Fonds beträgt 300 Millionen Euro, davon rund 200 Millionen Euro Eigenkapital. Der geplante Investitionszeitraum beträgt zwei Jahre. Die angestrebte Netto-Ausschüttungsrendite für die Fondsanleger liegt bei vier Prozent p.a.