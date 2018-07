Die Cording Real Estate Group hat für ihren Benelux Commercial Real Estate Fund zwei Bürogebäude in Brüssel erworben. Zum einen handelt es sich um das Bürogebäude „Loi 82“. Die in der Rue de la Loi 82 gelegene achtgeschossige Immobilie hat rund 5.300m² Bürofläche und ist vollständig an

Fotos: A2pix / F.Blaise / Lexinvest



[…]