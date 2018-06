Cording kauft Amsterdamer Büroobjekt für Benelux Commercial Real Estate Fund

Nieuwezijds Voorburgwal 162-170

© Cording

Die Cording Real Estate Group hat für ihren Benelux Commercial Real Estate Fund ein 3.300 m² großes Bürogebäude im Zentrum von Amsterdam erworben. Die am Dam Square gelegene fünfgeschossige Landmark-Immobilie befindet sich am Nieuwezijds Voorburgwal 162-170 und wurde von einem privaten Investor erworben. Mieter des 1888 errichteten Gebäudes ist Mindspace, ein internationaler Anbieter von Coworking-Arbeitsplätzen.

„Durch Investitionen in die besten Standorte in den Benelux-Staaten bauen wir weiterhin ein nachhaltiges und zukunftssicheres Portfolio auf. Diese Transaktion zeigt, dass wir auch bei wettbewerbsintensiven Märkten mit unseren lokalen Teams die richtigen Assets identifizieren können. Darüber hinaus unterstreicht diese Akquisition erneut die hohe Transaktionssicherheit, die Cording Verkäufern von Immobilien bietet,„ kommentiert René de Heus, Head of Investment Benelux bei der Cording Real Estate Group.



Der offene Spezialfonds AIF “Benelux Commercial Real Estate Fund“ wurde im Dezember 2016 als Individualmandat für die Helaba Invest und einen weiteren institutionellen Investor aufgelegt und investiert in Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Der Fokus liegt auf Objekten mit diversifizierten Cashflows an guten Standorten in wirtschaftlich starken Städten. Das Brutto-Zielvolumen des Fonds beträgt 400 Mio. Euro, davon 250 Mio. Eigenkapital.



Cording wurde bei dieser Transaktion von Cushman & Wakefield unterstützt; Van Doorne leistete Rechts- und Steuerberatung. Malcolm Hollis war für technischen Fragen zuständig.