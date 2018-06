Cording gewinnt Mieter für das Bürogebäude „Delphi“ in Amsterdam

Delphi

© Cording

Die Cording Real Estate Group hat im Auftrag des Benelux Commercial Real Estate Fund 2.060 m² Fläche im Bürogebäude „Delphi“ in Amsterdam vermietet. Neuer Nutzer in dem Objekt in der 135-139 Wibautstraat ist der internationale Industriedienstleister Eriks N.V., der sich langfristig die 3. und 4. Etage der Immobilie gesichert hat.

.

Damit ist das 1964 erbaute und 1994 komplett sanierte fünfgeschossige Objekt vollständig vermietet. Es umfasst insgesamt 7.560 m² Mietfläche. Weitere Mieter der Immobilie in der Nähe des Bahnhofs Amstel sind Vodafone, Scalehub, Colourful Rebel und Van der Hoeden Mulder.



„In den nächsten Jahren werden in der Umgebung des Bahnhofs große Investitionen getätigt, darunter der Bau eines neuen Hotels, zahlreicher Wohnungen, Einzelhandelsgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Büros. Dies wirkt sich bereits auf den Markt aus und macht den Standort bei Unternehmen beliebt, die in einem dynamischen und lebendigen Stadtteil hochwertige Flächen nutzen möchten. Die Vermietung an Eriks N.V. spiegelt das wider und unterstreicht das Wertsteigerungspotenzial, das wir vor dem Erwerb der Immobilie im Jahr 2017 erkannt haben," sagte René de Heus, Head of Investment Benelux bei Cording.



Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs war für Cording als Maklerunternehmen tätig; DRS Makelaars hat Eriks N.V. beraten.



Der offene Spezialfonds AIF „Benelux Commercial Real Estate Fund“ wurde im Dezember 2016 als Individualmandat für die Helaba Invest und einen weiteren institutionellen Investor aufgelegt und investiert in Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Der Fokus liegt auf Objekten mit diversifizierten Cashflows an guten Standorten in wirtschaftlich starken Städten. Das Brutto-Zielvolumen des Fonds beträgt 400 Mio. Euro, davon 250 Mio. Eigenkapital. Aktuell liegt das Bruttofondsvermögen bei rund 200 Mio. Euro.