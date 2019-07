Cording erwirbt niederländisches Industrieimmobilien-Portfolio

Nach dem Ankauf eines niederländischen Industrieimmobilien-Portfolios im Februar mit einer Gesamtmietfläche von 22.300 m² [wir berichteten] hat die Cording Real Estate Group nun ein weiteres Industrieimmobilien-Portfolio im Land der Windmühlen, Tulpen und des Käses erworben. Diesmal handelt es sich um ein 25.500 m² großes Portfolio bestehend aus vier Light-Industrial-Objekten und einer Small-Logistics-Immobilie in den Niederlanden erworben. Das Portfolio wird in den Cording Euro Industrial Real Estate Fund eingebracht, der Anfang April aufgelegt wurde [wir berichteten].

.