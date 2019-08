DB Privat- und Firmenkundenbank verkauft ihren Dortmunder Sitz

Die DB Privat- und Firmenkundenbank AG trennt sich ihrer 2017 festgelegten Immobilienstrategie folgend und im Rahmen eines Club Deals von einem circa 25.000 m² umfassenden Bürokomplex am Hiltropwall in Dortmund. Käufer ist die Cording Real Estate Group. Zum Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

