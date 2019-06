Cording bestätigt Kauf des Carrées Seestraße für 225 Mio.

Cording Real Estate Group hat den in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Kauf der Berliner Büroimmobilie "Carrée Seestraße“ von der Deutschen Real Estate AG für 225 Mio. Euro bestätigt [wir berichteten], was einem Preis von 3.480 Euro pro Quadratmeter entspricht. Der Kauf erfolgte für ein Einzelmandat.

