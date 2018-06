Copro wandelt Gewerbe- in Wohnhaus um

Alexanderstraße 141

©

Nach dem Kauf des Wohn- und Geschäftshauses in der Alexanderstraße 53 im Juli 2017 hat Copro ein weiteres Objekt in der zentral gelegenen Straße erworben. Das Gewerbehaus in der Alexanderstraße 141 wird vom Immobilienentwickler und -investor umfassend kernsaniert und in ein Wohnobjekt mit elf Einheiten umgewandelt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Copro Gruppe Stuttgart

Modernes Wohnen im Herzen der Stadt

Die Immobilie, die 1923 erbaut und 1929 durch einen Anbau erweitert wurde, befindet sich an der Grenze zwischen der kulturell und historisch geprägten Stuttgart-Mitte und dem inneren Stadtbezirk Stuttgart-Süd. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zum Lehenviertel, dessen Straßenzüge unter Denkmalschutz stehen und zu den architektonisch interessantesten in Stuttgart zählen. Das Gebäude wird von Copro entwickelt und revitalisiert. Im Rahmen des Bauprojekts hat der Immobilienentwickler das Stuttgarter Architekturbüro Sindlinger + Vogt mit der Planung und Umsetzung beauftragt. Copro erweitert das ehemalige Gewerbehaus um ein zusätzliches Geschoss und wertet das Bestandsgebäude durch einen Aufzug auf. Die geplanten elf Mietwohnungen haben jeweils eine Fläche zwischen 24 und 173 m².



Das Gebäude soll langfristig im Bestand der Copro bleiben. Ziel ist es, die Immobilie Anfang 2020 fertigzustellen.