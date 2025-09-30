Copro veräußert Top-Bürohaus an Berliner Investor

Nach zehn Jahren erfolgreicher Betreuung trennt sich Copro von einem zentral gelegenen Bürohaus in der Cicerostraße im Berliner Westen. Das Objekt mit hoher Flächenauslastung wurde an ein Berliner Immobilienunternehmen veräußert. Kaufpreis und Käufer bleiben vertraulich.

.

Die Copro Immobilienmanagement GmbH hatte das Gebäude in 2015 gemeinsam mit Privatinvestoren erworben [wir berichteten] und in den vergangenen zehn Jahren die Mieteinnahmen kontinuierlich weiter entwickelt. Das repräsentative Bürohaus aus dem Jahr 1995 liegt in der Cicerostraße 26 im Herzen des City-Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und verfügt auf fünf Etagen über rund 4.100 m² Büroflächen sowie Lagerflächen von 474 m² und 64 Tiefgaragenstellplätze. Der Vermietungsstand beträgt 99 Prozent.



Die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr wird durch diverse Buslinien Richtung Innenstadt ergänzt. Richtung Norden ist der Kurfürstendamm nur wenige Autominuten entfernt, und über die Autobahnanbindung am Hohenzollerndamm ist der Hauptstadt-Flughafen BER in weniger als einer halben Stunde erreichbar.



Vermittelt wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate. Rechtliche Begleitung auf Verkäuferseite erfolgte durch P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB.