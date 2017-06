Copro meldet Vollvermietung im Stuttgarter Westen

Der Immobilieninvestor und -entwickler Copro hat eine rund 525 Quadratmeter große Bürofläche an die Rechtsanwaltskanzlei RA 0711 Rechtsanwälte Stuttgart Sauer + Partner vermietet. Damit bleibt das revitalisierte Objekt in der Kornbergstraße 36 unweit des Hölderlinplatzes in Stuttgart-West weiterhin vollständig belegt. Die Kanzlei ist seit über zehn Jahren in Stuttgart ansässig. Als Spezialisten für Erbrecht betreuen die Fachanwälte Mandanten umfassend in allen Fragen rund ums Erben und Vererben. Antje Kimmich, Geschäftsführerin der AK ImmobilienServices, hat die Fläche im Auftrag von COPRO für eine Laufzeit von zehn Jahren vermittelt. „Mit unserer modernen Bürofläche in hervorragender Lage konnten wir die hohen Ansprüche

[…]