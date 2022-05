Copenhagen Coffee Lab bald auch in Barmbek-Nord

Die Kette Copenhagen Coffee Lab wird im Herbst in Barmbek-Nord ihr achtes Hamburger Café eröffnen. Dafür mietete sie eine rund 205 m² große Gastronomiefläche an der Fuhlsbüttler Straße 132 an. Die als „Fuhle“ bekannte belebte Einkaufsstraße bietet zahlreiche Shoppingmöglichkeiten und gastronomische Angebote, u. a. auch in dem benachbarten Neubauprojekt „Barmbeker Bogen“. Den Mietvertrag zwischen Copenhagen Coffee Lab und dem Privateigentümer vermittelte Grossmann & Berger.

