Cope Willis wird ESG-Manager bei Greystar

Cope Willis

© Greystar

Greystar Real Estate Partners hat Cope Willis als Managing Director of Sustainability ins Team geholt, um die Bemühungen des Unternehmens um Nachhaltigkeit und in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) weiter zu verstärken.

.

Cope Willis arbeitet seit 20 Jahren in den Bereichen Nachhaltigkeit und ESG. Bei Greystar wird er für die Strategie und für die Umsetzung der globalen Klima- und Nachhaltigkeits-Bemühungen in Bezug auf das eigene Portfolio verantwortlich sein, das einen Vermögenswert von über 50 Milliarden US-Dollar darstellt.



„Nachhaltigkeit ist das Herzstück aller zukunftssicheren Immobilienstrategien“, ist Bob Faith, CEO von Greystar, überzeugt. „Wir freuen uns, Cope Willis als neuen Verantwortlichen für unsere Nachhaltigkeitsstrategie im Team zu begrüßen. Seine umfassende Branchenerfahrung und Fähigkeit, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele in Einklang zu bringen, wird die Position von Greystar als führendes Unternehmen im Bereich ESG-Performance weiter stärken. Dies steht im Einklang mit dem fortwährenden Engagement von Greystar für die Bewältigung des Klimawandels durch die Implementierung umfassender Programme zur Minderung von Klimarisiken und für mehr Nachhaltigkeit.“



Vor seinem Wechsel zu Greystar leitete Cope Willis als Vice President Sustainability & Environmental Solutions das globale Nachhaltigkeitsprogramm und die ESG-Integration in wichtigen Unternehmens- und Geschäftsbereichen der Harsco Corporation. Davor war er Director of Sustainability Services bei PricewaterhouseCoopers LLP und beriet einige der größten weltweiten Immobilien-, Private Equity- und Finanzdienstleistungsunternehmen in puncto Nachhaltigkeit.