Copart Deutschland kauft 90.000 m² großes Areal in Büdingen

In Büdingen, nordöstlich von Frankfurt, hat die Logivest ein knapp 90.000 m² großes Gewerbegrundstück an die Copart Deutschland GmbH vermittelt. Mit der erfolgreichen Transaktion erweitert Copart das Serviceniveau sowie die Kapazitäten für das Rhein-Main Gebiet und setzt den nächsten Meilenstein auf dem Expansionskurs in Deutschland.

.

„Wir freuen uns, dass wir mit dieser Fläche unser Gesuch über eine 50.000 – 100.000 m² große Logistikfläche, welche gleichzeitig eine leistungsstarke Straßenanbindung aufweisen muss, erfüllen konnten und schauen somit optimistisch in die Zukunft, ebenso geeignete Flächen im Großraum Stuttgart und im nördlichen Ruhrgebiet zu finden“, so Christian Vollrath, Head of Yard Development bei Copart Deutschland. Die Flächen werden vom Onlineauktionator als Vermarktungsplatz für gebrauchte und verunfallte Versicherungs- und Flottenbetreiberfahrzeuge genutzt. Diese werden vor Ort aufbereitet, hochauflösend fotografiert und aufbewahrt, bis sie an nationale und internationale Händler oder Werkstätten verkauft werden.



In der Rhein-Main Region ist Copart bis dato nur mit einer kleineren Mietfläche vertreten. Mit dem Grundstückskauf konnten sich die Fahrzeugvermarkter nun ein umfassendes Gewerbeareal nahe der Mainmetropole sichern. Die Liegenschaft befindet sich in dem neu entwickelten Gewerbegebiet Reichardsweide in Büdingen und ist über die Bundesstraße B 547 ideal an die Autobahnen A45 und A66 angebunden.



Auf der erworbenen Fläche wird eine 720 m² große Halle entstehen. In dieser werden Fahrzeuge vor dem Verkauf dokumentiert und besonders hochwertige Autos untergestellt. Hinzu kommt ein 400 m² großes Bürogebäude. Auf dem restlichen Areal können bis zu 3.500 Fahrzeuge in Zukunft Platz finden. Bei der Bebauung wird auf höchste Umweltstandards wertgelegt.