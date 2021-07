Coolblue zieht ins Düsseldorfer KII

Die Centrum Gruppe und B&L haben einen weiteren Mieter für das Geschäftshaus KII in Düsseldorf gewonnen. Coolblue hat einen Mietvertrag über 2.600 m² abgeschlossen. Insgesamt sind damit mehr als 90 Prozent des Geschäftshauses KII mit seiner weithin sichtbaren Grünfassade vermietet.

