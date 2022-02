Coolblue eröffnet zweiten Deutschland-Store im Kettwiger Tor Essen

Coolblue, der größte Online-Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien, expandiert weiter und bezieht eine zweite Ladenfläche in Deutschland. Union Investment hat in Essen rund 1.400 m² im Büro- und Geschäftshaus Kettwiger Tor an das Unternehmen vermietet. Die vollvermietete Immobilie zählt seit 2014 zum Bestand des institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate.

