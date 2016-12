Conwert wählt neuen Verwaltungsrat

Nach der geglückten Übernahme des österreichischen Immobilienunternehmens Conwert durch den größten deutschen Wohnungskonzern Vonovia werden die bereits angekündigten Neuerungen an der Führungsspitze des Unternehmens eingeleitet. Der Verwaltungsrat soll dabei neu besetzt und erweitert werden.

.

Bereits am 5. September 2016 hatte Conwert zusammen mit der Ankündigung der Fusion mitgeteilt, dass der Vonovia SE nach einer erfolgreichen Übernahme die Möglichkeit eingeräumt werde, den Verwaltungsrat von Conwert neu zu besetzen. Um dies zu ermöglichen, haben nun sämtliche bisherige Verwaltungsratsmitglieder ihre Mandate mit Wirkung des Ablaufs der für 27. Januar 2017 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Im Rahmen der Zusammenkunft der Anteilseigner soll auch die Anzahl der Gremiumsmitglieder von bisher 5 auf 7 erhöht werden.



Zur Wiederwahl stehen Dr. Alexander Proschofsky, Peter Hohlbein und Andreas Lehner. Neu in den Verwaltungsrat gewählt werden sollen von der Seiten der Vonovia der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch, cfo Dr. A. Stefan Kirsten, General Counsel Dr. Fabian Heß und Personalchefin Sabine Gleiß.



Bereits am vergangenen Freitag hatte Vonovia mitgeteilt, sich bereits im ersten Anlauf 72,9 Mio. Aktien und damit 71,54 % des Grundkapitals gesichert zu haben. Bevorzugt wurde dabei das Barangebot, in das 70,87 % aller Conwert-Aktien eingeliefert wurden. Für nur 0,67 % wurde die Tauschalternative gewählt [Vonovia schnappt sich 71,54 % der Conwert].