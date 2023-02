ImmoTISS care holt Timm Klöpper als weiteren Geschäftsführer ins Boot. Er wechselt zum 1. März 2023 von dem in Schieflage geratenen Pflegeheimbetreiber Convivo in die Führungsetage des Beratungsunternehmens und damit von der Anbieterseite in die Beraterrolle.

