Conversio vermarktet erstes Hamburger Neubauprojekt vollständig

Das Neubauprojekt in der Papenstraße.

Der Hamburger Projektentwickler Conversio hat sein erstes Neubauprojekt vollständig verkauft. Bei der Vermarktung der 21 Eigentumswohnung war Allmyhomes unterstützend tätig. Für die Prop-Tech-Plattform ist das Haus in der Papenstraße 84a zugleich das erste Projekt in der Hansestadt, das komplett abverkauft wurde. Der Neubau befindet sich im Stadtteil Eilbek etwa vier Kilometer östlich des Stadtzentrums in einer ruhigen Innenhoflage. Die 21 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind teilweise schon bezogen. Sie messen zwischen 63 und 153 m², wobei sechs Einheiten als offen gestaltete Maisonette-Wohnungen ausgeführt sind.

