Convalor will mit „doppelter Entwicklerkompetenz“ wachsen

Dr. Oliver Bäumler

© Michael Schopps

Die Convalor Projektpartner GmbH will weiter wachsen und ist hierfür zwei neue Top-Manager an Bord geholt. Wie bereits im Herbst vergangenen Jahres bekannt geworden war, ist seit dem 1. Januar Ex-Landmarken-Vorstand Dr. Oliver Bäumler als Geschäftsführer an Bord [Landmarken-Vorstand Bäumler wechselt zu Convalor ], der gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Jan Hendrik Froesch das Wachstum vorantreiben soll. Bäumlers bisherigen Platz im Beirat des Kölner Immobilienfinanzierers wird zudem vom langjährigen Corpus Sireo Manager Ralph Günther besetzt. Mit der „doppelten Entwicklerkompetenz“ will Convalor seine Position als unabhängiger, immobilienbezogener Equity-Investor stärken.

.