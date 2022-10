Convaise gewinnt Hubitation Finals

Premiere auf der Expo Real: Erstmals hat die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) die Hubitation Finals live an ihrem Messestand ausgetragen. Die Idee kam an, das Interesse war groß, die Entscheidung knapp. Als strahlender Sieger setzte sich Convaise aus Poing bei München durch. Der Gewinner darf sich exklusiv im Arbeitskreis Digitale Geschäftsmodelle der Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunternehmen (AGW) vor rund 60 Top-Entscheidern der Branche präsentieren.

