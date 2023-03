Contipark übernimmt Tiefgarage Zähringer Tor in Freiburg

Contipark hat im Februar 2023 die zentral gelegene Tiefgarage Zähringer Tor am nördlichen Rande der Freiburger Innenstadt übernommen. Mit dem Eigentümer der Garage wurde ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen. Damit bewirtschaftet das Unternehmen nun insgesamt fünf Parkeinrichtungen in der Schwarzwaldhauptstadt.

.

Das Ende der siebziger Jahre errichtete Gebäude befindet sich an der Ecke Habsburgerstraße und Bernhardstraße unweit des Siegesdenkmals. Der Mixed-Use-Gebäudekomplex beinhaltet neben der Tiefgarage auch Büro- und Einzelhandelsflächen sowie Wohnungen. Die Parkeinrichtung selbst wurde von 2014 bis 2016 saniert und bietet auf zwei Tiefgaragenebenen im zweiten und dritten Untergeschoss insgesamt 212 Stellplätze, darunter auch Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen und Frauen. Um den Einwohnern und den Gästen der Stadt rund um die Uhr bequemes und zentrales Parken zu bieten, hat Contipark die bisher begrenzten Öffnungszeiten der Tiefgarage aufgehoben.



Mit rund 230.000 Einwohnern ist Freiburg im Breisgau die südlichste Großstadt Deutschlands. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie der Freiburger Münster locken jährlich mehrere Millionen Besucher in die Stadt an der Dreisam. Damit ist die Tiefgarage Zähringer Tor mit ihrer Innenstadtlage nahe der Fußgängerzone ein idealer Ausgangspunkt sowohl für Touristen als auch für die Einwohner der Stadt.



Neben der nun übernommenen Tiefgarage betreibt Contipark noch vier weitere Objekte in Freiburg: die Parkhäuser Am Martinstor und Zentrum Oberwiehre sowie im Auftrag der DB BahnPark GmbH die Tiefgarage Am Bahnhof P4 und den Parkplatz Hauptbahnhof Wentzingerstraße P2.