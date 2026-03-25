Continentale Krankenversicherung mietet 1.350 m² in Düsseldorf

Mit der Continentale Krankenversicherung a.G. gewinnt Indigo Invest einen weiteren namhaften Mieter für das Büroobjekt BÖ69 an der Böhlerstraße 69 in Düsseldorf-Heerdt. Das Unternehmen hat rund 1.350 m² Bürofläche angemietet. Zuvor hatten sich bereits die Sick VertriebsGmbH, die Vantage Towers AG sowie Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH für den Standort entschieden [wir berichteten]. Eigentümerin der Immobilie ist Indigo Invest, die von BNP Paribas Real Estate beraten wurde. Anteon Immobilien war für den Mieter beratend tätig.

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Nur wenige Monate nach den beiden Großvermietungen durch Anteon Immobilien an Sick und Vantage Towers [wir berichteten] setzt sich die positive Vermietungsdynamik in der BÖ69 fort. Mit der Continentale Krankenversicherung entscheidet sich erneut ein etabliertes Unternehmen für den zukunftsorientierten Bürostandort im linksrheinischen Düsseldorf.



Das mit DGNB Gold und WiredScore Platin zertifizierte Gebäude wird im Rahmen eines modernen Multitenant-Konzepts kontinuierlich weiterentwickelt. Ziel ist es, flexible, nachhaltig konzipierte Büroflächen mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die erfolgreiche Ansiedlung mehrerer namhafter Unternehmen innerhalb kurzer Zeit unterstreicht die Attraktivität des Standorts sowie die Qualität der Neupositionierung.



Für die Continentale standen im Zuge des Anmietungsprozesses insbesondere effiziente Grundrisse, eine moderne Arbeitsumgebung sowie eine langfristig tragfähige Standortperspektive im Fokus. Die BÖ69 bietet hierfür die passenden infrastrukturellen und konzeptionellen Voraussetzungen und profitiert zugleich von der dynamischen Entwicklung des gegenüberliegenden Areals Böhler.