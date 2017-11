Consus und Adler beschaffen sich frisches Kapital

Die Consus Real Estate AG sowie die Adler Real Estate sind kapitalhungrig. Die Consus hat heute die Begebung von Schuldverschreibungen beschlossen, parallel kündigte die Adler Real Estate AG den Start einer Investorenroadshow für eine unbesicherte erstrangige Euro-Anleihe an.

.

Consus will bis zu 200 Mio. Euro

Consus Real Estate AG will bis zum Monatsende eine Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 200 Millionen Euro begeben. Die nicht nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro begeben. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Kupon zwischen 3,75 % und 4,0 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zu beantragen.



Der Nettoerlös der Emission dient der Finanzierung der Erweiterung des Entwicklungsgeschäfts der Gesellschaft, einschließlich des Erwerbs weiterer Anteile an der CG Gruppe, der Finanzierung ausgewählter Akquisitionen von Gewerbeimmobilien und der Umsetzung allgemeiner Unternehmenszwecke.



Investorenroadshow gestartet

Adler Real Estate ist ebenfalls weiter auf Wachstumskurs und hat Goldman Sachs International als Global Coordinator sowie die Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan und Morgan Stanley als Joint Bookrunner mandatiert, um eine Investorenroadhsow in Europa beginnend ab Donnerstag dem 23. November 2017 durchzuführen. Es wird erwartet, dass - abhängig von den Marktbedingungen - eine unbesicherte erstrangige Euro-Anleihe Transaktion in zwei Tranchen nach Regulation S mit mittlerer Laufzeit folgt. Entsprechende Stabilisierungsregeln einschließlich FCA/ICMA finden Anwendung. Die Ankündigung steht im Zusammenhang mit der Strategie der Gesellschaft zur Verbesserung ihrer wesentlichen Finanzkennzahlen wie Fremdkapitalkosten und FFO in Verbindung mit dem Ziel, kurz- bis mittelfristig ein Investment-Grade-Rating anzustreben. Daneben gibt Adler eine Aufforderung zur Gläubigerabstimmung (Consent Solicitation) in Bezug auf die im Jahr 2020 fällige 500.000.000 Euro 4,75% Schuldverschreibung (ISIN XS1211417362) bekannt.