Consus meldet Quartalsverlust

Die Consus Real Estate AG hat heute die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht. Die erweiterte Projektplattform durch die Übernahme der SSN Group spiegelt sich erstmals vollständig in den Zahlen des ersten Quartals wider. Aufgrund höherer Finanzaufwendungen, die im Wesentlichen auf den Erwerb der SSN Group zurückzuführen sind, wies das Unternehmen allerdings einen Verlust von - 9,9 Mio. (Q1 2018: 4,9 Mio. Euro) aus.

.

Der Gesamtumsatz in den ersten drei Monaten lag bei 118,4 Mio. Euro., die Gesamtleistung bei rund 132,1 Mio. Euro, wobei der Großteil laut des Projektentwicklers auf das Segment Immobilienentwicklung entfiel. „Unsere wesentliche Steuerungskennzahl EBITDA vor PPA und vor Einmaleffekten (“bereinigtes EBITDA„) erreichte im ersten Quartal 46,1 Mio. Euro (Q1 2018: 40,0 Mio. Euro) und führte zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 38,9% Das ausgewiesene EBITDA lag bei 26,9 Mio. Euro (Q1 2018: 28,6 Mio. Euro). Das Pro Forma bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate belief sich auf 260 Mio. Euro (31. Dezember 2018: 253 Mio. Euro).



Steigerung der Forward Sales und weitere Zukäufe

Das Gesamtentwicklungsvolumen (“GDV„) betrug gegenüber dem Jahresende 2018 und zum Bilanzstichtag des ersten Quartals unverändert 9,6 Mrd. Euro. Das Entwicklungsportfolio von Consus umfasst 64 Projekte mit einer Gesamtfläche von 2,1 Mio. m².



Zum 31. März 2019 verfügte das Unternehmen über Forward Sales Vereinbarungen in Höhe von insgesamt 2,5 Mrd. Euro. Nach dem Bilanzstichtag hat das Unternehmen ihre Forward Sales Vereinbarungen durch weitere Abschlüsse um rund 200 Mio. Euro auf 2,7 Mrd. Euro ausgebaut, was 28% des Entwicklungsportfolios des GDV entspricht. Forward Sales Vereinbarungen umfassen bereits abgeschlossene Forward Sales, unterzeichnete Letter of Intents (“LOI„) mit großen institutionellen Verkäufern, vereinbarte Absichtserklärungen und Eigentumswohnungen, die an private Käufer verkauft wurden.



Consus strebt den Vorverkauf (“Upfront Sale„) von rund 1,8 Mrd. Euro an. Ein Projekt in Leipzig mit einem GDV in Höhe von 884 Mio. Euro wurde bereits vorverkauft. Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2019 erwartet.



Auf der Ankaufsseite konnte die Consus Gruppe nach dem ersten Quartal 2019 für ihre Entwicklungspipeline weitere attraktive Projekte sichern. Für insgesamt drei neue Projekte mit einem GDV von 993 Mio. Euro wurden bereits Kaufverträge unterzeichnet. Dabei handelt es sich um die Projekte “Benrather Gärten„ in Düsseldorf mit einem GDV von 763 Mio. Euro, das “Wachendorff-Quartier„ in Bergisch Gladbach (Raum Köln) mit einem GDV von 147 Mio. Euro und das “Braugold-Quartier„ in Erfurt (Raum Leipzig) mit einem GDV von 82 Mio. Euro. Consus rechnet mit dem Abschluss der Transaktionen in der zweiten Jahreshälfte 2019.



Prognose bestätigt

Bis 2020 plant Consus unverändert mit einem bereinigten EBITDA von 450 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 20%. Consus beabsichtigt zudem, die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA auf das etwa 3-fache mittelfristig zu reduzieren. Consus nimmt das bereinigte EBITDA als Maßstab, da dieser Wert die zugrunde liegende Performance misst, vor Kaufpreisallokation und vor Einmaleffekten.



“Nach dem außerordentlichen Wachstumsschritt zum Jahresende 2018, sind wir erwartungsgemäß in das Jahr 2019 gestartet. Mit den Potentialen aus dem Entwicklungsportfolio mit einem GDV von nahezu 10 Mrd. Euro, planen wir mit einer weiteren Ergebnissteigerung aus dem Ausbau unserer Forward Sales an institutionelle Immobilieninvestoren. Zusammen mit dem Erreichen eines ersten Meilensteins zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur, sehen wir uns bestens aufgestellt, unsere strategischen und wirtschaftlichen Ziele im Geschäftsjahr 2019 und darüber hinaus wie geplant zu erreichen", kommentiert Andreas Steyer, CEO der Consus Real Estate AG.