Consus kauft Mehrheit an GxP German Properties

Die Consus Real Estate AG hat einen Mehrheitsanteil von ca. 58 % an der GxP German Properties AG (GxP) erworben. Die Transaktion wird aus bestehenden Finanzierungsmitteln des Unternehmens finanziert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Consus erwartet, dass die Transaktion den NAV sowie den NAV pro Aktie erhöht.

Durch den Erwerb des Mehrheitsanteils erweitert Consus im Segment der „renditestarken Büroimmobilien“ seinen Bestand von derzeit 8 Büroimmobilien mit einem Gesamtimmobilienwert (GAV) von 145,5 Mio. Euro auf insgesamt 20 Büroimmobilien mit einem Gesamtimmobilienwert (GAV) von 309,6 Mio. Euro. Im Segment der Gewerbeimmobilien inklusive der CG Gruppe wird Consus nach Vollzug der Transaktion somit die kritische Masse von 508 Mio. Euro GAV erreichen. Die aktuellen urspünglichen 8 Büroimmobilien der Consus und die entwickelten CG-Gewerbeimmobilien erwirtschaften annualisierte Nettomieteinnahmen von rund 18 Mio. Euro, die durch den GxP-Anteilskauf nun auf rund 28 Mio. Euro ansteigen.



Übernahme der CG Gruppe vollzogen

Bereits zu Beginn der Woche hatte Consus mitgeteilt, dass die Zusammenführung mit der CG Gruppe durch die Eintragung der Sachkapitalerhöhung und die daraus resultierende 50 % Mehrheitsbeteiligung an dem Wohnungsprojektentwickler abgeschlossen sei. Durch die Sacheinlage erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 55.650.383 Euro auf 79.850.383 Euro mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. Euro. Als Folge des Zusammenschlusses ist die Aggregate Holding S.A., ein strategischer Immobilieninvestor, mit 69,7 % strategischer Hauptaktionär von Consus. Gleichzeitig wurde eine Anleihe über 150,0 Mio. Euro mit einem Coupon von 4,75 % an die Aggregate Holding S.A. ausgegeben.



Mit 44 eigenen Entwicklungsprojekten und einem Gesamtentwicklungsvolumen von 4,6 Mrd. Euro auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 1,3 Mio. m² erwartet Consus entsprechend den Planungen eine EBITDA Run-Rate von 280-290 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 mit zusätzlichem Wachstum durch die Projektpipeline. Das aktuelle Vorverkaufsvolumen beträgt laut des Immobilienunternehmens insgesamt 1,6 Mrd. Euro, von denen ca. 660 Mio. Euro durch eine Absichtserklärung gesichert sind. Durch den hohen positiven Cashflow, der durch die Vorverkäufe generiert wird, ist die Projektentwicklung stark Cash Flow positiv und das Wachstum kann durch die Eigenfinanzierungskraft erfolgen. Als weitere Konsequenz wird nach Einschätzung des Unternehmens der langfristige Verschuldungsgrad in den nächsten drei Jahren deutlich zurückgehen.



Im Segment Büroimmobilien verfügte Consus bis dato über 8 Büroimmobilien mit einem Gesamtimmobilienwert (GAV) von 145,5 Mio. Euro (per 30. Juni 2017: 103,8 Mio. Euro). Die bestehenden Büroimmobilien werden durch zwei weitere von der CG Gruppe entwickelte Gewerbeobjekte in Berlin und Leipzig mit einem Gesamtimmobilienwert von rund 198 Mio. Euro GAV ergänzt. Durch den jetzt erfolgten GxP-Anteilskauf erreicht das Unternehmen zudem die kritische Masse von Gewerbeimmobilien von einem Immobilienwert von rund 500 Mio. Euro GAV.