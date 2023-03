Der Projektentwickler Panattoni Germany, das IT-Unternehmen IBsolution sowie das Ingenieurbüro Schüßler-Plan haben sich moderne Büroflächen im Objekt „No. 1“ im Mannheimer Glückstein-Quartier gesichert. Zusammen belegen sie rund 2.100 m² in der vierten, zehnten und zwölften Etage des 14-stöckigen Gebäudekomplexes an der Glücksteinallee 1-7, das sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof

[…]