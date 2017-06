Consus Commercial Property erwirbt Stuttgarter Bürogebäude

Motorstraße 28

Die Consus Commercial Property AG erwirbt das ca. 9.000 m² große Bürogebäude in der Motorstraße in Stuttgart. Das Objekt ist zu 100 % an verschiedene namhafte Unternehmen vermietet und ist das nunmehr 11. Objekt im Ankaufsportfolio. Nach dem erfolgreichen Closing des Auftaktportfolios hat Consus mit dem Erwerb des Bürogebäudes in Stuttgart die nächste Wachstumsphase eingeleitet und setzt somit den zügigen Ausbau des Portfolios fort. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

In dem 1979 erbauten und 2002 erweiterten Bürogebäude sind die namhaften Mieter Robert Bosch GmbH und Linde AG langfristig ansässig. Das Bürogebäude mit Lagernutzung liegt im Stadtbezirk Weilimdorf im Nordwesten von Stuttgart, welcher geprägt ist von umliegenden Büro-, Industrie- und Logistikimmobilien. Zum Objekt gehören auch 181 PKW-Stellplätze, die sich zum Teil in einer eigenen Tiefgarage befinden.



Das moderne Bürogebäude verfügt über zwei Treppenhäuser mit Aufzügen und befindet sich auf einer Grundstücksfläche von ca. 8.000 qm. Durch die gute Anbindung an das Stuttgarter Verkehrsnetz ist sowohl das Stuttgarter Zentrum, wie auch der internationale Flughafen in Stuttgart in wenigen Fahrminuten zu erreichen.



Die Publity AG wurde von der Consus beauftragt, das komplette Asset Management für die Immobilie in der Motorstraße in Stuttgart zu übernehmen. Somit ist das Büroobjekt die 590. Immobilie im Publity Portfolio.



„Stuttgart gehört zu den Top 7 Investmentstandorten in Deutschland. Die Attraktivität des Objekts im Norden des Stuttgarter Umkreises macht sich insbesondere durch die gute Anbindung an die Öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Bundesautobahn A81 bemerkbar“, so Stanley Bronisz, Vorstandsvorsitzender der Consus Commercial Property AG.