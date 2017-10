Consus beruft Dr. Jürgen Büser als Finanzvorstand

Die Consus Commercial Property AG hat ihr Führungsteam verstärkt: Dr. Jürgen Büser ist mit sofortiger Wirkung zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens bestellt worden. Mit dem Neuzugang will das Unternehmen die Weichen für das weitere dynamische Wachstum der Gesellschaft mit Schwerpunkt Bestandshaltung von Büroimmobilien und der Beteiligung an Projektentwicklern wie der CG Gruppe [Consus-HV stimmt für Beteiligung an der CG Gruppe] stellen.

.

Dr. Büser verfügt über langjährige Finanzerfahrung als Manager. Er war u.a. Finanzvorstand der Thomas Cook Group plc, Head of Operations Europe bei Siemens Financial Services GmbH sowie mehrere Jahre in verschiedenen Rollen im Bereich Private Equity tätig. Entsprechend besteht der Vorstand nun aus dem Vorstandsvorsitzenden Norbert Kickum, Dr. Jürgen Büser und Stanley Bronisz.