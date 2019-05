Consus begibt 400-Mio.-Euro-Anleihe für 9,6 % Zinsen

Consus Real Estate AG hat eine erstrangig besicherte Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von 400 Mio. Euro an institutionelle Investoren platziert. Die Anleihe wurde zu 98,5% begeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) sowie einer „Non Call“-Periode von zwei Jahren und einem Kupon von 9,625% p.a. „Wir haben bei unserer Anleiheplatzierung positive Rückmeldungen von Investoren erhalten. In Verbindung mit den positiven Geschäftszahlen für das Jahr 2018 [wir berichteten] ist das eine sehr gute Grundlage für unsere weitere Entwicklung in 2019“, so CEO Benjamin Lee.

.

Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt.



Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Die Unternehmens-Ratings für Consus Gruppe der beiden Ratingagenturen sind B und B, jeweils mit stabilem Ausblick.