Consulting Company zieht um und wächst weiter

Consulting Company Immobilien setzt weiter auf kontinuierliches Wachstum. Sowohl auf dem Wiener Wohnungsmarkt, als auch verstärkt in der Landeshauptstadt Linz sind mehrere Projekte in der Bauphase bzw. werden in diesem Jahr neu gestartet. Gesteuert werden die Aktivitäten seit heute aus der vergrößerten Unternehmenszentrale in Wels, in der die früheren zwei CC-Büros konzentriert wurden.

.

Die Adresse Bahnhofsplatz 2 bleibt unverändert. „Die Bahnhofcity Wels ist einer der effizientesten Bürostandorte Österreichs und für uns optimal“, betont Geschäftsführer Florian Kammerstätter. „Wir sind in einer knappen Viertelstunde in Linz und in weniger als 90 Minuten in Wien. Noch dazu ist die Bahnhofcity Wels ein Projekt, das wir selbst realisiert haben.“



Zu tun wird es im neuen CC-Headquarter jedenfalls genug geben:

• In Wien wird 2023 ein starkes Jahr werden. Bereits im Sommer werden die 44 Mietwohnungen im Projekt Huttengasse 6 im 14. Bezirk an ihre künftigen Bewohner übergeben werden. Dort wurde im vergangenen August die Dachgleiche gefeiert [wir berichteten]. Im Herbst folgen 40 Eigentumswohnungen sowie Gewerbeflächen im Projekt Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk. Zudem wird heuer ein Projekt im 11. Bezirk gestartet; hier werden 50 Einheiten errichtet, die als Eigentumswohnungen verkauft werden.

• Im Herbst erfolgt der Baubeginn für das erste CC-Projekt in Linz [wir berichteten]. Im Stadtteil Urfahr entstehen am Auberg bis Sommer 2025 42 Eigentumswohnungen samt Tiefgarage.

• Darüber hinaus konnte sich der Projektentwickler einen Grund in Wösendorf in der Wachau sichern. Geplant ist eine Realisierung von rund 60 Wohnungen in der Weltkulturerbe-Region direkt an der Donau ab 2024.



Auch über die bereits fixierten Projekte hinaus setzt Consulting Company Immobilien auf kontinuierliches Wachstum. „Der mittel- und langfristige Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum in Wien und Linz wird weiter steigen, während die gesamte Neubauleistung schon jetzt zurückgeht und noch mehr zurück gehen wird. Aus Entwicklersicht sind das beste Voraussetzungen für erfolgreiche Projekte“, so Kammerstätter.