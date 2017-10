Rund ein Jahr nach dem Spatenstich erfolgte am vergangenen Dienstag die Gleichenfeier für das Projekt „Steinterrassen“ in Wien-Penzing. In der Leyserstraße errichtet der Immobilienentwickler Consulting Company 85 hochwertige Eigentums- und Vorsorgewohnungen, einen Kindergarten sowie einen Neub

Fotos: Riviera Moretti



[…]