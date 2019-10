Constantin Wiesmann neuer Director of Leasing bei Unibail

Am 1. November 2019 übernimmt Constantin Wiesmann (35) die Verantwortung für den Bereich Leasing bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany. Constantin Wiesmann war zuletzt Global Director Purchasing bei der Gebr. Heinemann SE & Co. KG. Von 2009 bis 2019 arbeitete er dort in verschiedenen Führungspositionen, darunter als Managing Director Austria in Wien, als Director Retail Operations Asia Pacific in Singapur und als Managing Director Australia in Sydney. Constantin Wiesmann hat Business Administration und Retail Management in Brühl und Barcelona studiert.

.

Constantin Wiesmann übernimmt diese Aufgabe von Götz Haßmann, der seit 2002 im Unternehmen ist und verschiedene Leitungspositionen inne hatte, zuletzt als Director of Leasing. Götz Haßmann übernimmt innerhalb des Leasingteams zukünftig Verantwortung für die Betreuung und Entwicklung ausgewählter Großmieter im Portfolio sowie für die Durchführung spezieller Vermietungsprojekte.



„Im aktuell herausfordernden und zugleich spannenden Einzelhandel ist Agilität für uns ein entscheidender Erfolgsfaktor. Deshalb optimieren wir kontinuierlich unsere Arbeitsmethoden sowie die Art und Weise, wie wir neue Partnerschaften und Konzepte mit Einzelhändlern und Marken entwickeln“, sagt Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany.