Consors Finanz beschert Duisburg den größten Bürovermietungsdeal 2020

Consors Finanz aus Duisburg beschert seiner Heimatstadt den bisher größten Bürovermietungsdeal in diesem Jahr, der voraussichtlich 2020 auch nicht mehr übertroffen werden wird. Der Finanzdienstleister wird mit der ehemaligen Von Essen Bank (firmiert seit 2019 ebenfalls unter Consors Finanz) seine Aktivitäten zukünftig auch räumlich unter einem Dach bündeln und knapp 11.400 m² im „Duisburg Central Office“ (DCO) beziehen. Das Gebäude ist Teil des aktuell auf mehreren Baufeldern entstehenden neuen Büroquartiers auf dem Areal des Quartier 1, direkt neben dem Hauptbahnhof.

