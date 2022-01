Consent sichert sich Barbarossa-Center

Consent Retail Investment kauft das Fachmarktzentrum „Barbarossa Zentrum“ in Gelnhausen im Rahmen eines Asset-Deals von einem privaten Verkäufer erworben. „Das Barbarossa-Center rundet unsere Investmentstrategie ab und ist ein weiterer Baustein für den Ausbau unseres Portfolios“, so Consent Geschäftsführer Thomas Geschwind.

.

Das in der Leipziger Straße 74-76 gelegene Center verfügt über rd. 6.400 m² Mietfläche und 230 ebenerdige Stellplätze. Ankermieter sind neben dem Vollversorger Tegut u.a. ein Norma Lebensmitteldiscounter und ein Thomas Phillips Nonfood Discount Markt.



Consent investiert gemeinsam mit einem Münchener Family Office in ein lebensmittelgeprägtes Fachmarktportfolio, welches weiter vergrößert werden soll. Im Herbst vergangenen Jahres hatte Consent bereits im Auftrag eines deutschen Versicherungskonzerns ein Portfolio mit drei bayerischen Fachmarktzentren erworben [Consent baut FMZ-Portfolio für Versicherung auf].



Die Transaktion des Fachmarktstandortes in Gelnhausen wurde rechtlich durch die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek und technisch durch das Ingenieurbüro Jozcon begleitet.