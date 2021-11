Consent baut FMZ-Portfolio für Versicherung auf

Consent baut im Auftrag einer deutschen Versicherung ein Handelsportfolio auf. Zum Auftakt sicherte sich der Asset Manager ein in Bayern liegendes Fachmarktportfolio, das von Edeka Südbayern verkauft wurde. Das Portfolio wird in ein Spezialvehikel der HIH Invest eingebracht und in den kommenden Jahren ausgebaut.

Das erworbene Portfolio besteht aus drei Fachmärkten an den Standorten Fürstenfeldbruck, Augsburg-Haunstetten und Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgaden). Das Portfolio verfügt über rund 21.000 m² Mietfläche. Ankermieter ist jeweils Edeka, mit einem Verbrauchermarkt. Weitere Mieter sind u.a. dm Drogerie, Rossmann, Intersport, Takko und Tedi. Alle Center befinden sich an verkehrsgünstig gelegenen Standorten und erfüllen die typischen Nahversorgungskriterien.



Consent Retail Investment wird das Investment langfristig als Asset-Manager begleiten und in den kommenden Jahren durch weitere Ankäufe ergänzen. Für das Unternehmen ist es der erste Schritt sich als Asset-Manager für institutionelle Kunden zu etablieren. Bislang ist das Unternehmen Eigentümer eines Handelsportfolios, welches in Kooperation mit einem Deutschen Family Office gehalten und sukzessive erweitert wird.



Auf Käuferseite waren Hauck Schuchardt Rechtsanwälte sowie Brand Berger Real Estate Consulting auf Verkäuferseite, Zirngibl Rechtsanwälte beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.