Conren vermietet Bürofläche in Leipzig an Immano

Conren Land AG hat mit der Immano Immobilien Verwaltungs GmbH für sein Leipziger Immobilienportfolio einen weiteren Mieter gefunden.

.

Das Unternehmen, spezialisiert auf die Verwaltung, Vermietung und den Verkauf von Immobilien, hat einen langfristigen Mietvertrag über rund 480 m² Bürofläche im Büro- und Geschäftshauskomplex Rosa-Luxemburg-Straße 48b abgeschlossen. Immano verlegt damit ihren Leipziger Hauptsitz von Reudnitz in den zentrumsnahen Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld und optimiert damit ihre Flächenstruktur.



Das Objekt umfasst etwa 5.700 m² Mietfläche und erreicht mit dem Abschluss eine Vermietungsquote von zirka 90 %. Die modernen Büroflächen bieten eine hochwertige Ausstattung und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Die zentrale Lage gewährleistet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie an den Individualverkehr



„Wir freuen uns, mit Immano ein weiteres renommiertes Unternehmen als neuen Mieter gewonnen zu haben, das den bestehenden Nutzermix ideal ergänzt. Der langfristige Mietvertrag bestätigt die Standort- und Objektqualitäten unserer Immobilie und unterstreicht die Attraktivität des Objektes“, sagt Marc Nickel, Managing Director bei Conren Land.



Die Vermittlung erfolgte durch Aengevelt Immobilien.