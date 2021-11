Conren vermietet 6.000 m² in Langen und Offenbach

Conren Land hat in Langen und Offenbach rund 6.000 m² Büro- und Produktionsflächen vermietet. Etwa 4.500 m² entfallen auf eine Vermietung an Spectron Gas Control Systems, ein Unternehmen der traditionsreichen Messer Gruppe, im Monza Park in Langen. Der Tiefbau- und Geotechnikspezialist Keller Holding GmbH prolongiert weitere rund 1.500 m² im Offenbacher Bürogebäude M2O.

