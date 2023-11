Conren nennt Scala West in „AYR“ um

Conren Land startet das Rebranding des Frankfurter Büroturms Scala West, um die Neupositionierung, die mit einer umfassenden Sanierung einhergeht, zu unterstreichen. Aus dem Slogan „Change is in the Air“ wurde „Change is in the AYR“. Der Name greift den markanten Y-förmigen Grundriss des Objekts auf.

.