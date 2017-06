Conren Land vermietet 4.500 m² in München-Obersendling

Die Conren Land AG hat drei neue Mieter für ein Bürogebäude im Münchener Stadtteil Obersendling gefunden. Insgesamt mieten drei Unternehmen über 4.500 m² an. Damit steigt die Belegungsquote des Value Add-Objekts auf 87 Prozent. Die Conject AG, ein Software-Unternehmen für die Bau- und Immobilienbranche und der Aconex-Gruppe zugehörig, mietet künftig rund 1.600 m² sowie die Comparex AG, ein IT-Dienstleister, rund 2.100 m². Zudem wird die Matrix Technology AG, ein IT-Dienstleister für den Mittelstand und Großkunden, künftig rund 800 m² in dem Gebäude belegen. Die drei neuen Mieter werden zwischen August und Oktober dieses Jahres einziehen.

Bei allen drei Vermietungen war CBRE vermittelnd tätig.

Das im Jahr 2003 errichtete Ge...

Fotos: Olga Pedan/Conren Land



[…]