Conren Land sichert sich Düsseldorfer Hansastern C

Conren Land hat die in Düsseldorf-Seestern gelegene Büroimmobilie „Hansastern C“ für den Spezialfonds Conren Land Büro Invest-Plus von Hansainvest Real Assets erworben. Das 1992 erbaute Objekt umfasst eine Mietfläche von knapp 15.800 m², aufgeteilt auf sechs Geschosse, die derzeit zu rund 85 Prozent vermietet ist. „Mit dem Hansastern C sichern wir uns eine Büroimmobilie, die von der Weiterentwicklung des Seesterns profitieren wird“, sagt Wolfgang Schreier, geschäftsführender Gesellschafter von Conren Land. „Mit gezielten Revitalisierungsmaßnahmen und einem aktiven Asset Management werden wir das Potential des Gebäudes heben.“

.

„Im Rahmen unserer Core-Investmentstrategie sind wir bestrebt unser Portfolio nicht nur durch Ankäufe, sondern auch mittels gezielter Verkäufe zu optimieren. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns umso mehr, dass wir die aktuelle Marktsituation nutzen konnten, um den Hansastern erfolgreich zu veräußern“, so Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung von Hansainvest Real Assets. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Hansastern C in der Fritz-Vomfelde-Straße 6-12 ist Teil des Bürogebietes und Entlastungszentrums Seestern. Der Standort liegt verkehrsgünstig im Westen von Düsseldorf. Über die U-Bahn-Station Prinzenallee besteht Anschluss an den ÖPNV mit direkter Anbindung an die Düsseldorfer Innenstadt. In Zukunft soll der Seestern von einem reinen Bürostandort zu einem gemischt genutzten Quartier weiterentwickelt werden.



Hansainvest Real Assets wurde bei der Transaktion von Anteon und Savills sowie rechtlich von Zenk Rechtsanwälte beraten. Für Conren Land war die Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper tätig.