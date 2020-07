Conren Land macht Kölncubus voll

Der Kölncubus ist voll. Conren Land hat rund 3.100 m² Mietfläche in der Kölner Büroimmobilie für 10 Jahre an die MSG vermietet. Das IT- und Beratungsunternehmen bezieht das vierte und fünfte Obergeschoss samt Terrassen voraussichtlich zum 1. Mai 2021. „Der Kölncubus birgt durch seine hervorragende Lage und moderne Ausstattung weiteres Wertsteigerungspotenzial, das wir im Rahmen künftiger Nachvermietungen heben werden. Unser Vermietungserfolg zeigt die Attraktivität des Gebäudes und unterstreicht die Bedeutung als Standort technologieaffiner Unternehmen“, kommentiert Timo Thömmes, COO von Conren Land.

