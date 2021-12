Conren Land kauft Horizont I

Conren Land hat die Stuttgarter Büroimmobilie „Horizont I“ im Synergiepark von Stuttgart-Vaihingen erworben. Über weitere Details der Off-Market-Transaktionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Conren Land verfolgt für die Immobilie eine Manage to Core-Strategie. Das Gebäude „Am Wallgraben 129“ umfasst rund 7.400 m² Gesamtmietfläche und ist aktuell zu 83 Prozent vermietet.



„Wir sehen im Standort Stuttgart-Vaihingen einen aufstrebenden Teilmarkt. Das Gebäude selbst überzeugt durch eine gute Substanz, weiteres Mietsteigerungspotenzial und die Nachbarschaft zum Daimler-Quartier Office V.“, so CIO Jan Brügelmann.



„Horizont I“ wurde im Jahr 1993 errichtet und hält rund 6.400 m² Büro- und über 900 m² Nebenflächen vor. Das Objekt liegt verkehrsgünstig und prominent in Stuttgart-Vaihingen. Der gleichnamige S-Bahnhof ist fußläufig erreichbar, die Stadtbahn-Haltestelle „Lapp Kabel“ befindet sich unmittelbar vor dem Objekt.



Conren Land wurde bei der Off-Market-Transaktion rechtlich durch die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wotjek beraten.