Conren und Indigo JV initiiert zwei neue Projekte in London

Die CLI Dartriver, ein Joint Venture der Immobilieninvestoren Conren Land und Indigo Invest, hat zwei Projektentwicklungen in London initiiert.

.

Das Joint Venture plant in der Coleman Street 63 und 35-39 Moorgate eine Neubauentwicklung mit rund 3.600 m² Mietfläche. Im nördlichen Teil der City of London, an der Norton Folgate 4-12, revitalisiert das Unternehmen zudem das „Liberty Place“ mit rund 5.800 m² Mietfläche. Beide Projekte liegen in unmittelbarer Nähe zum neuen Crossrail Bahnhof Liverpool Street.



Auf dem im Zentrum der City of London gelegenen Grundstück befinden sich derzeit drei leerstehende Bürogebäude, die einem Neubau weichen sollen. Für das Areal besteht bereits Baurecht, welches CLI Dartriver derzeit überarbeitet. Dabei sollen die geplanten Etagenflächen weitläufiger gestaltet und um eine Aufstockung samt Terrasse erweitert werden. Die Baufertigstellung ist für 2023 vorgesehen.



Der Ankauf des Projektes „Liberty Place“ an der Norton Folgate, das zum Teilmarkt Spitalfields gehört, umfasst ein achtstöckiges leerstehendes Bürogebäude. Das Objekt wird voraussichtlich bis Anfang 2023 vollständig revitalisiert und aufgestockt. Das Gebäude wird seinen künftigen Nutzern neben einer hochmodernen Infrastruktur mehrere Dachterrassen und begrünte Innenhöfe bieten.



Zusammen mit dem im letzten Jahr erworbenen Eldon House neben Londons Broadgate umfasst das Bestands- und Entwicklungsportfolio bereits ein Jahr nach der Gründung von CLI Dartriver ein Volumen von insgesamt rund 200 Mio. Euro. ,



„Mit CLI Dartriver konnten wir uns in den letzten Monaten sehr überzeugende Opportunitäten in Londoner Top-Lagen sichern. Mit unserem lokalen Team gestalten wir bis 2023 hochmoderne Büroflächen, die den Anforderungen zukünftiger Büronutzer entsprechen“, kommentiert Roman Klasen, Vorstand der Conren Land AG.