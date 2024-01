Conren Land gründet mit Familie Strüngmann Projektentwickler

Conren Land hat gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft ATS als strategischen Aktionär, die CL Unico Projektgesellschaft gegründet. Hinter der ATS Beteiligungsverwaltung steht die Familie Strüngmann mit der der Immobilieninvestor bereits seit längerer Zeit eine Geschäftsbeziehung pflegt. Leiten wird das Unternehmen Tom Soreq, der bisher Geschäftsführer bei ABG Development war.

.

Das erste Projekt der Projektentwicklungsgesellschaft liegt in München. Details zum Projekt gab Conren Land bisher noch nicht bekannt. Möglicherweise steht dies aber in Zusammenhang mit dem Einstieg des Family Office Athos in das Bruckmann Quartier im letzten Jahr [wir berichteten]. Für das Areal gibt es Neubaupläne. Auf Nachfrage wollte Conren Land dazu aber keine Auskünfte geben.



Für die neu gegründete CL Unico konnte mit Tom Soreq ein erfahrener Projektentwicklungsexperte gewonnen werden. Der 53-Jährige wird ab sofort das operative Geschäft verantworten und den Geschäftsbereich aufbauen. Soreq blickt auf langjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück, darunter rund 10 Jahre in verschiedenen Positionen bei Tishman Speyer, unter anderem als Projektleiter und Senior Director Design & Construction.



Zuletzt war der studierte Bau- und Wirtschaftsingenieur, der obendrein eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator absolviert hat, als Geschäftsführer bei der ABG Development GmbH, dem Projektentwicklungsarm der ABG Real Estate Group, tätig.