Conren Land gründet JV mit Indigo Invest und Dartriver

Conren Land plant den Einstieg in den Londoner Immobilienmarkt und hat zu diesem Zweck ein Joint Venture mit Indigo Invest und dem in London ansässigen Unternehmen Dartriver gegründet. Die neu gegründete Gesellschaft soll den Namen CLI Dartriver tragen und bündelt die Investment- und Development-Aktivitäten der drei Joint-Venture-Partner an der Themse. In den nächsten Jahren plant das Trio einen signifikanten Immobilienbestand aufzubauen.

.

„Bislang waren wir in Deutschland und Spanien aktiv. Mit dem Joint Venture geben wir unseren Investoren die Möglichkeit, an der Seite starker Partner die Chancen des Londoner Immobilienmarktes zu nutzen“, sagt Roman Klasen, geschäftsführender Gesellschafter der Conren Land AG. „Die Stadt ist und bleibt die wichtigste wirtschaftliche Metropole Europas, gehört zu den bedeutendsten Investmentmärkte weltweit und bietet aufgrund des dynamischen Marktumfeldes langfristig attraktive Rahmenbedingungen für Investitionen.“



CLI Dartriver investiert vor allem in Büro- und gemischtgenutzte Immobilien in London. Abgedeckt wird das gesamte Spektrum von Core-Investments bis zu Developments. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sind Neil Thompson und Ben Chambers. Beide sind seit Jahrzehnten renommierte Akteure auf dem Londoner Immobilienmarkt und waren unter anderem in leitenden Positionen für den an der Londoner Börse gelisteten Immobilienentwickler und -bestandshalter Great Portland Estates tätig.



„Mit Conren Land und Indigo Invest haben wir Zugang zu einem breiten Netzwerk nationaler und internationaler Investoren. Das verleiht uns die nötige Flexibilität für Investments in London“, ergänzt Neil Thompson.