Conren Land erwirbt Mannheimer Niederlassung der Deutschen Bank

Die Conren Land AG hat für ihren aktuellen Core-Fonds „Conren Land Büroimmobilien Deutschland“ eine Gewerbeimmobilie in der Mannheimer Innenstadt angekauft. „Das Gebäude besticht durch seine Top-Lage in den Mannheimer Quadraten. Die Kombination aus stabilen Cashflows und langfristigem Wertsteigerungspotenzial macht die Immobilie für uns zu einem attraktiven Investment“, erklärt Wolfgang Schreier, geschäftsführender Gesellschafter von Conren Land.

