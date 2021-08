Conren Land erwirbt Bürogebäude im Eurocom Businesspark

Conren Land hat im Nürnberger Businesspark Eurocom ein Bürogebäude für das Sondervermögen „Conren Land Büro- und Geschäftshäuser Deutschland“ erworben. Verkäufer des Objektes in der Lina-Ammon-Straße ist ein Joint Venture aus Pic Real Estate und Pegasus Capital Partners, die das Objekt in 2016 erworben und restrukturiert haben [wir berichteten].

