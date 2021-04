Conren Land erreicht Meilenstein in Barcelona

Conren Tramway S.L. entwickelt auf einem rund 90.000 m² großen Grundstück in Barcelona ein gemischt-genutztes Stadtquartier. Der Stadtrat der katalanischen Hauptstadt hat dem Masterplan für das Projekt mit rund 1.450 Wohnungen und 84.000 m² Gewerbefläche vorläufig zugestimmt. Das Unternehmen plant, mit den Bauarbeiten im zweiten Quartal 2022 zu starten und diese im Jahr 2026 abzuschließen. Die Gesamtinvestitionskosten liegen im höheren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Bei der Entwicklung handelt es sich um die derzeit größte Quartiersentwicklung in Barcelona.

.

Das Projekt orientiert sich an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Dabei werden mehrere ökologische und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt. So soll das Quartier durch ein eigenes Energiekonzept mit Photovoltaikanlagen unter anderem mehr Strom produzieren, als es verbraucht. Oberirdisch sind keine Straßen bzw. Stellplätze für PKW vorgesehen und von den 1.450 Wohnungen entfallen 40 Prozent auf sozialen Wohnraum. Das Konzept für die gewerblichen Flächen soll innovative Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ansprechen. Rund 51.000 m² sind für 4.0 Clean Industry Produktionsflächen vorgesehen, weitere 33.000 m² entfallen auf Flächen für Büros, Händler und Gastronomie.



Einen ersten langjährigen Mietvertrag für das Quartier konnte Conren Tramway bereits abschließen: Die Elisava Barcelona School of Design and Engineering bezieht mit rund 2.500 Studenten voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2023 eine 13.500 m² große Fläche.



„Wir schaffen dringend benötigten Wohnraum und wollen das Quartier zu einem Standort für innovative Unternehmen der Industrie 4.0 entwickeln. Das ist eine große Chance für den gesamten Stadtbezirk“, sagt Roman Klasen, geschäftsführender Gesellschafter der Conren Land AG und verantwortlich für das Spaniengeschäft der Unternehmensgruppe.



Das neue Quartier liegt in dem infrastrukturell gut erschlossenen Bezirk Sant Andreu. In der direkten Nachbarschaft befindet sich La Maquinista, eines der umsatzstärksten Shoppingcenter Spaniens. Nur wenige hundert Meter entfernt entsteht mit La Sagrera der zweitgrößte Bahnhof der Metropole. Eine Hochgeschwindigkeitstrasse soll hier Barcelona mit der spanischen Hauptstadt Madrid und Frankreich verbinden. Die ersten Nahverkehrszüge fahren bereits.