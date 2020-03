Conren kauft Monza-Park im hessischen Langen

Conren Land AG hat eine multifunktionale Gewerbeimmobilie im südlich von Frankfurt am Main gelegenen Langen gekauft. Verkäufer des Monza-Parks ist ein Investmentvehikel, das durch die auf Büro- und Logistikimmobilien spezialisierte Norkon GmbH gemanagt wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Avison Young hat die Transaktion vermittelt.

.

Das Objekt in der Monzastraße 2-4 umfasst Büro- und Lagerflächen von rund 34.000 m² verteilt auf zwei Gebäudekomplexe. Zudem verfügt die nahezu vollvermietete Immobilie über eine Tiefgarage und Parkmöglichkeiten im Außenbereich mit mehr als 600 PKW-Stellplätzen. Zu den Mietern gehören unter anderem Panasonic, Fujitsu, Henry Schein und die DFS Deutsche Flugsicherung.



„Der Monza-Park überzeugt durch seine Makrolage mit hervorragender ÖPNV-Anbindung an Frankfurt und Darmstadt sowie eine Mikrolage mit bester Versorgungsinfrastruktur“, sagt Wolfgang Schreier, geschäftsführender Gesellschafter von Conren Land. „Mit diesem Investment sichern wir uns einen diversifizierten Cashflow und eine Immobilie mit weiterem Wertsteigerungspotenzial.“



Udo Stöckl, Principal und Geschäftsführer von Avison Young in Deutschland, ergänzt: „Wir freuen uns über die gelungene Transaktion mit der Conren Land AG und der Norkon GmbH. Langen bietet als Standort optimale Voraussetzungen für unternehmerisches Wachstum.“



Das Mixed-Use-Objekt liegt in einem Gewerbegebiet im Nordwesten von Langen. Über die unmittelbar angrenzende S- und RB-Bahn-Station Langen besteht Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Mit dem PKW ist der internationale Flughafen Frankfurt am Main über die Autobahn A5 in 16 Minuten erreichbar.